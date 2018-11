Minister zet gaskraan verder open in Noord-Drenthe

Minister Eric Wiebes van Ecomische Zaken en Klimaat geeft groen licht voor gaswinning door de NAM in elf gasvelden in Noord-Drenthe en rond Assen.

De beslissing is een jaar later gevallen dan verwacht, meldt RTV Drenthe. Dit heeft alles te maken met alle commotie rondom de gaswinning.

Nog beroep mogelijk

Het instemmingsbesluit over het winningsplan is woensdag officieel gepubliceerd door het ministerie. Tot eind december kunnen bewoners, gemeenten, waterschappen en provincies nog in beroep bij de Raad van State.

Het gaat om 'winningsplan Westerveld', een plan met elf kleine gasvelden waartegen vorig jaar 950 officiële zienswijzen bij de minister zijn ingediend en ruim tweeduizend protesthandtekeningen vanuit de wijk Marsdijk.

'Groningse toestanden'

Over deze gaswinning bestaat al een paar jaar veel onrust. Zo is er vooral angst onder bewoners, gemeenten en waterschappen voor schade. Ze zijn bang voor 'Groningse toestanden': naast schade vrezen zij een hopeloos getouwtrek over het oplossen ervan.

De inschatting is dat door de gaswinning de bodem met maximaal 2 centimeter daalt, en bij Zevenhuizen met 3 centimeter.

Onder voorwaarden

De gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld hebben daarom vorig jaar al bij de minister aangegeven de gaswinning liever niet te willen. En als het toch moet, in elk geval te zorgen dat de schadeafhandeling goed geregeld wordt.

Economische Zaken probeert die onrust wat weg te halen, door alleen onder voorwaarden met het winningsplan in te stemmen. Dat werd onlangs ook al door een hoge ambtenaar van het ministerie aangekondigd.

Trillingsmeters

Om bevingen goed te registreren moet de NAM binnen drie maanden trillingsmeters hebben neergezet boven de gasvelden Eleveld en Assen-Zuid. Daar zijn in het verleden al bevingen geweest.

Ook moet er een risicobeheersplan komen, waarin de NAM aangeeft wat ze doet na bevingen. Bovendien moeten schadeverzoeken binnen een redelijke termijn afgehandeld worden.



Gebouwen keuren

Verder wil Economische Zaken dat binnen een jaar een selectie representatieve gebouwen wordt gekeurd op bouwkundige staat, voor later, om eventuele bevingsschade beter aan te tonen.

En de NAM moet zo snel mogelijk in overleg met de vier waterschappen in het winningsgebied en met ProRail, over eventuele gevolgen van bodemdaling voor sloten, waterkeringen en spoortunnels.



De elf velden

Bij het plan Westerveld wil de NAM de bestaande gasvelden in Drenthe verder leeghalen. In totaal denkt de NAM hier tussen de 1,3 miljard tot 3,5 miljard kubieke meter gas uit te halen.

De meeste gasvolumes komen uit de velden Eleveld (700 miljoen kubieke meter) en Vries-Zuid (400 miljoen kubieke meter). De NAM denkt hier tot uiterlijk 2028 gas te winnen.

