Flevoland steunt lobby voor nieuwe 'Zuiderzeelijn'

De provincie Flevoland moet actief gaan lobbyen voor een spoorlijn van Lelystad naar de noordelijke provincies door de Noordoostpolder. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten in de polderprovincie.

Volgens de voorstanders is een goede OV-verbinding met het Noorden goed voor de economische positie van Flevoland, zo meldt Omroep Flevoland.

De toename van de reizigers vanuit Almere en Lelystad naar het noorden zal alleen maar groter worden, verwacht een meerderheid van de Staten. Ook de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Lelystad lieten eerder al weten voor een spoorlijn te zijn.

2007 afgeschoten

Over de spoorverbinding wordt al jaren gesproken. In 2007 werd het plan voor de zogenoemde 'Zuiderzeelijn' afgeschoten.

Verschillende partijen proberen de spoorverbinding alsnog op de politieke agenda te zetten. Ook VNO-NCW en de Sociaal-Economische Raad steunen deze lobby.

In Groningen wordt de afgelopen weken volop gepraat over een snellere verbinding met de Randstad. Er wordt bijvoorbeeld getest met een snelle trein naar Amsterdam, maar deze gaat dus wel over bestaand spoor.

