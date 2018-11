Staat een outletcenter in Winschoten weer op de agenda?

Oude plannen voor een FOC in Winschoten (Foto: RTV Noord/Mario Miskovic)

Nu het Factory Outlet Center (FOC) in Assen niet meer doorgaat, wordt er voorzichtig weer naar Winschoten gekeken. Is dat terecht?

Volgens wethouder Erich Wünker speelt er nog niks concreets, al is er wel contact gezocht met de projectontwikkelaar. De wethouder benadrukt dat er nog geen reactie is gekomen: 'We wachten nog op een telefoontje, maar vanuit ons is er geen haast.'

Zijn er intenties?

Dat is de vraag die de wethouder wil stellen aan FOC-initiatiefnemer Raymond Coronel. 'Nu Assen niet doorgaat en er vragen werden gesteld in de begrotingsraad, willen we weten hoe het ervoor staat', vertelt Wünker.

'De ontwikkelaar heeft gezegd dat er nog gekeken wordt naar Noord-Nederland', legt Wünker uit. 'Wij hebben een verleden, dus dan moet je kijken: wat zijn de intenties?'

De sentimenten van toen leven nog steeds Erich Wünker - wethouder Oldambt

Eerder plan tegengehouden

In 2016 werd de komst van een outletcenter naar Winschoten tegengehouden. De gemeente Oldambt vond de plannen te risicovol voor andere ondernemers en er moest geïnvesteerd worden in infrastructuur rondom de (nu oude) locatie van het Lucasziekenhuis.

Mocht er nu opnieuw interesse zijn, dan komen veel van die problemen terug denkt de wethouder: 'Dat zou nog een hele uitdaging zijn en is absoluut niet zomaar geregeld. De sentimenten van toen leven nog steeds.'

Langs de A7

Als er een outletcenter in Winschoten komt, zal die ook niet in het oude Lucasziekenhuis komen, denkt de wethouder.

'Die locatie was toen niet echt in beeld en ik verwacht nu nog steeds niet. We hebben zelf ook de hele binnenstad ontwikkeld. En langs de A7 iets bouwen, dat wil de provincie ook nu nog niet.'

Belangstelling in Friesland

In Friesland zoemt het FOC ook rond, zo weet RTV Drenthe. In Ooststellingwerf is het de fractie van D66 die een balletje opgooit.

Commissielid Ignas Minnema wil dat het college onderzoek doet naar de komst van een fashioncenter in Friesland. 'De Stellingwervers zijn nog weleens bescheiden. In het FOC-dossier past die bescheidenheid niet. Hier liggen kansen voor onze lokale economie, voor recreatie en toerisme en voor werkgelegenheid', aldus Minnema.

