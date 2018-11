Basisschool in Paddepoel krijgt subsidie om 'aardgasvrij en fris' te worden

De Bisschop Bekkersschool in Stad krijgt een subsidie van 350.000 euro van het Rijk om aardgasvrij te worden.

De basisschool in Paddepoel is daarmee een van de elf geselecteerde scholen binnen het 'Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen'. Dat maakte minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag bekend.

Goed binnenklimaat

Het schoolgebouw wordt onder andere aangesloten op het nieuwe warmtenet van Warmtestad. Met het aardgasvrij maken wordt ook het binnenklimaat in de school verbeterd en kan de energierekening omlaag. Dat is nodig, want volgens de minister is temperatuurbeheersing en ventilatie een knelpunt bij scholen.

Verder krijgt het gebouwd LED-verlichting en zonnepanelen.

Energiebewuste leerlingen

Energie is al langer een belangrijk thema op de Bisschop Bekkersschool. De school neemt al vijf jaar deel aan de Energy Challenges-campagne, met als doel het energiegebruik te verminderen. Zo zijn leerlingen 'eigenaar' van de energierekening en voeren ze campagne om energieverspilling onder de aandacht te brengen.

De subsidieregeling bleek populair: 92 basisscholen uit 72 gemeenten dienden een aanvraag in.

