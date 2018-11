Deel dit artikel:













Verdachte steekpartij in Stad is 68-jarige buurman (Foto: Dennis Venema)

De man die woensdagavond in een woning aan de Wilgenlaan in Groningen een stadsgenoot met een mes verwondde, is een 68-jarige Groninger.

Met het slachtoffer, zijn buurman, had hij al langer een conflict. Deze is volgens de politie met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De 68-jarige Stadjer zit nog vast. De politie onderzoekt nog wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. Lees ook: - Gewonde bij steekincident in Stad