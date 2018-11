Geëmotioneerde oud-juwelier Oosterhof: 'Ik voel me geëxecuteerd'

'Ik voel me helemaal leeg en kapot. Niemand kan zich voorstellen hoe dit voelt. Ik ben gewoon in de war'. Een geëmotioneerde oud-juwelier Henk Oosterhof staat donderdag, samen met zijn vrouw, terecht voor de rechtbank in Zwolle.

Het echtpaar wordt verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Hun dochter en voormalige schoonzoon staan ook terecht. De twee zouden ten minste 75.000 euro aan de failliete boedel hebben onttrokken.

Ik had genoeg, genoeg vermogen om alles in goede banen te leiden met de bank, maar ik ben kapotgemaakt Henk Oosterhof-oud-juwelier

Eerste scheuren

Henk Oosterhof is ruim dertig jaar juwelier geweest. 'Het was mijn lust en mijn leven', zegt hij. In 2015 ontstaan de eerste scheuren in het imperium van Oosterhof. Op dat moment heeft hij twee juwelierszaken: in Veendam en Stadskanaal. Eind 2015 besluit de Rabobank om de geldkraan dicht te draaien. 'De Rabobank wilde me vernietigen', vertelt Oosterhof voor de rechter. 'Ik had genoeg, genoeg vermogen om alles in goede banen te leiden met de bank, maar ik ben kapotgemaakt. Ik voel me geëxecuteerd.'

Dochter en schoonzoon

Na de brief van de Rabobank besluit het juweliersechtpaar om de winkels te sluiten. Oosterhof: 'We zouden gaan afbouwen. De zaak zou worden overgenomen door mijn dochter en schoonzoon. Ik had de zaak voor m'n kinderen willen hebben. Mijn kinderen zijn me lief, ik hou van m'n kinderen'.

Achteraf zou ik het anders doen Henk Oosterhof-oud-juwelier

Verdwenen

'En dan vertrekt u 'out of the blue' naar Duitsland en vervolgens naar Spanje', houdt de rechter het echtpaar voor. 'Niemand wist waar jullie waren, ook de bank niet. Kunt u zich voorstellen dat ze dan denken: als het niet linksom kan, dan maar rechtsom. We vragen het faillissement aan?'

'Achteraf zou ik het anders doen', zegt Oosterhof. 'Wij hebben steeds de hoop gehad dat we eruit zouden komen met de Rabobank. Er waren genoeg oplossingen.'

De juwelier wordt in de zomer van 2016 failliet verklaard.

Pas later realiseerden wij ons dat de woning ook tot de boedel behoort. Niemand heeft ons gewaarschuwd Echtgenote Oosterhof

Huis in Spanje

Oosterhof en zijn vrouw verkopen hun woning in het Spaanse Altea aan de Costa Blanca vlak voor het faillissement voor 350 duizend euro. Ze sluiten een mondelinge overeenkomst met de koper.

De afwikkeling van de verkoop vindt na het faillissement plaats. 'En dat is een 'hakbijl moment', aldus de voorzitter van de rechtbank. 'Vanaf dat moment bevriest alles. U had de curator op de hoogte moeten brengen en hem erbij moeten betrekken.'

'Pas later realiseerden wij ons dat de woning ook tot de boedel behoort', vertelt de vrouw van Oosterhof. 'Niemand heeft ons gewaarschuwd: de bank in Spanje niet en de notaris en de makelaar ook niet.'

Daar hebben wij prettig van geleefd Echtgenote Oosterhof over een deel van de opbrengst van de woning

'Prettig van geleefd'

Van de opbrengst van de woning is de hypotheek afgelost en een deel is naar een tussenpersoon gegaan. 180 duizend euro is contant opgenomen. 'Wat is er met dat geld gebeurd?', wil de rechter weten.

'Daar hebben we prettig van geleefd', verklaart de vrouw van Oosterhof. 'En als je een dochter hebt met twee kleinkinderen, dan doe je alles om je kind te helpen.'

Naïef?

'U casht 180.000 euro en jast dat er doorheen zonder ook maar een cent aan de schuldeisers te betalen?', merkt de rechter op. 'Ik heb iedereen in Spanje afbetaald', reageert Oosterhof. 'Ik heb met de mensen die mij altijd goed behandeld hebben, afgerekend. Daar ben ik blij om, anders was ik ook failliet gegaan in Spanje. In de wetenschap van nu is dat misschien naïef geweest.'

Volgens de rechter heeft het echtpaar Oosterhof de keuzes in eigen voordeel goed geregeld. 'Maar wat in uw nadeel was, daarin bent u 'naïef' geweest.' Mevrouw Oosterhof geeft daarop toe dat ze spijt heeft. 'Maar spijt is wat anders dan naïviteit', stelt de rechter. 'Spijt houdt in dat u toegeeft dat u fout zat, maar dat je nu eenmaal alles voor je kind over hebt. Is dat het?' Zowel Oosterhof als zijn vrouw beaamt dit.

De eis tegen Oosterhof en zijn vrouw wordt tegen 14:00 uur verwacht.

