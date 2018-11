De Sint is nog niet in het land, maar in de aanloop naar de viering toe wordt de discussie over Zwarte Piet al weer volop gevoerd.

In de stad Groningen hebben zowel voor- als tegenstanders toestemming gekregen om te demonstreren.

Extremer

De discussie over het uiterlijk van Piet wordt al een aantal jaren gevoerd. De meningen aan beide zijden zijn duidelijk en het lijkt wel of het elk jaar extremer wordt. Tot nu toe zijn de partijen elkaar nog niet genaderd.

Ondertussen bereiden de kinderen zich voor voor op het heerlijk avondje.

Zwart of niet? Die discussie willen we nu niet voeren. We gaan het hebben over de discussie zelf.

Ons Lopend Vuur: Ik ben helemaal klaar met die Zwarte Pietendiscussie

Praat mee!

Ben je al klaar met deze discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet? Praat mee op onze Facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

'Brood hoort bij het ontbijt'

Woensdag vroegen we jullie of brood bij het ontbijt hoort. Brood is allang niet meer het enige ontbijt in ons land. Muesli, granen, zuivel, fruit of pap staan bij velen op de ontbijttafel.

Toch blijft brood bij het ontbijt horen, zegt bijna driekwart (73,02 procent) van de stemmers. Er werden 3822 stemmen uitgebracht.