Rondje Groningen: Schieten op ballonnen

Wat deed een Cessna vanochtend boven onze provincie? En schieten op proefballonnetjes van politieke partijen. Welkom bij Rondje Groningen!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Mysterieus vliegtuig

Is het een UFO? Is het een geheim onderzoek? Of....

2) Zoek dekking!

Zaterdag vindt een grote veiligheidsoefening plaats in Zuidwolde. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

5) Afscheid nemen bestaat niet

Maar burgemeester Berend Hoekstra van Leek doet aardig zijn best.

6) Gebakken lucht

Het is in een deel van de provincie Groningen verkiezingstijd en dat merk je. Partijen maken gretig gebruik van deze periode om kiezers met allerlei proefballonnetjes voor zich te winnen. Het CDA in stad is het daar duidelijk niet mee eens....

Het spelletje is hier te vinden.

7) Vandaag is blauw...

Gewoon omdat het zo mooi is.

8) Hans onder de loep

De befaamde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport nam vandaag een analyse over Hans Hateboer in de katernen op. Niiwino Geertsema, die de verrichtingen van Hateboer bij Atalanta Bergamo op de voet volgt, maakte daar een beknopte analyse van:

9) Avondrood

Nog een keertje, om het af te leren..

Martin Specken vat het eigenlijk het beste samen....

