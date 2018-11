Stadskanaal bindt strijd aan met commerciële schuldhulpverleners

De gemeente Stadskanaal wil alles op alles zetten om commerciële schuldhulpverleners buiten de deur te zetten. De gemeente geeft nu jaarlijks ruim 800.000 euro uit aan deze bureaus en wil drastisch bezuinigen.

Volgens wethouder Lian Veenstra (SP) is het een lastige taak, maar gaat ze er wel voor.

'Wij gaan er niet over wie waar zijn schuldenbewind organiseert', stelt ze. 'Maar het is heel bizar dat we 540 cliënten bij commerciële bewindvoerders hebben om hun schulden te reduceren en maar veertig bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB). Dat willen we anders, de GKB is vele malen goedkoper.'

Voordelen

Veenstra somt verder nog een aantal voordelen op van de GKB. 'We kunnen met het GKB hele goede afspraken maken over vervolgtrajecten, over ondersteuning na schuldentrajecten en de kosten voor ons als gemeente zijn vele malen lager.'

De gemeente Stadskanaal is momenteel 800.000 euro per jaar kwijt aan commerciële schuldhulpverleners. Dat bedrag moet worden teruggebracht, temeer omdat de gemeente Stadskanaal over 2018 ruim 2,4 miljoen euro tekort heeft en over 2019 een tekort van 2,6 miljoen euro wordt verwacht.

Lastig

'We gaan er alles aan doen om deze partijen buiten de deur te werken', vervolgt Veenstra. 'Dat is lastig, want het schuldenbewind volgt meestal op een gerechtelijke uitspraak. Maar we gaan wel het gesprek aan met onze cliënten om ze te wijzen op de gemeentelijke kredietbank. We kennen onze cliënten, ze zitten bij ons in de kaartenbakken en we gaan ze alternatieven voorleggen.'

Over enkele jaren verandert de wet en dat geeft Stadskanaal wel mogelijkheden zegt Veenstra.

Inspraak

'Dan hebben we wel inspraak. Maar zo lang willen we niet wachten, vandaar dat we er nu aan wat willen doen. Want ik vind het heel erg dat er geld verdient wordt aan de schulden.'