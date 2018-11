Groningen City Club: 'Groningen moet voorbeeld nemen aan Friesland'

Als ondernemers in de vrijetijds- en de toerismesector in Stad en Ommeland de handen ineen slaan kunnen er veel meer toeristen naar Groningen worden getrokken. Die toeristen kunnen dan ook langer blijven.

Dat zegt voorzitter Eric Bos van de Groningen City Club. Samen met Marketing Groningen heeft hij daarom de 'Leisure Academy' opgericht.

Het is de bedoeling om met een grote groep ondernemers vier keer per jaar bijeen te komen om toekomstplannen en samenwerking te bespreken.

Puzzel

'Groningen telt zoveel pareltjes', zegt Bos. 'Niet alleen de stad zelf, maar ook bijvoorbeeld Bourtange, Lauwersoog, het Hogeland, Klein Wetsinge, noem maar op.'

'Als je al die losse puzzelstukjes bijeenlegt en een puzzel maakt, moet je eens kijken hoe die dan gaat glanzen.'

Leeuwarden

Als voorbeeld noemt Bos het succes van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden, dat ook afstraalt op de rest van de provincie.

Tijdens de eerste bijeenkomst van de Leisure Academy op 11 december, is directeur Tjeerd van Bekkum van Culturele Hoofdstad Leeuwarden dan ook één van de sprekers.

Bos: 'Als het enthousiasme dat nu in de poriën zit naar buiten komt, dan krijgen we het voor elkaar om de toerist langer te laten blijven dan die één, twee of drie dagen'.

