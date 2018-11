Explosief uit WO II blijft op bodem van kanaal liggen (update)

Tijdens baggerwerkzaamheden in Afwateringskanaal Fiemel in de Reiderwolderpolder is donderdagmorgen een explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt.

Het gaat waarschijnlijk om een mortiergranaat.

Teruggelegd

'De kraanmachinist zag tijdens het baggeren iets in de baggerspecie', vertelt Edwin de Gries van waterschap Hunze en Aa's. 'Hij dacht een explosief te herkennen en dus heeft hij het voorwerp veiliggesteld op de bodem van het kanaal.'

Niet gevonden

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft met duikers en met een metaaldetector gezocht naar het explosief, maar het is niet gevonden. 'We zijn een uur aan het zoeken geweest', zegt een sergeant majoor van de EOD. 'Het kan best zijn dat het tien meter verderop ligt, maar op deze plek hebben we niets aangetroffen.'

Het explosief blijft nu dus op de bodem liggen. 'Zolang niemand eraan zit, kan dat geen kwaad', aldus de sergeant-majoor.

Niet de eerste keer

Tijdens de baggerwerkzaamheden in het Afwateringskanaal Fiemel zijn ook al twee handgranaten gevonden. Op het eind van de Tweede Wereldoorlog is zwaar gevochten in die regio.

