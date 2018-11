Burgemeester over versterking in Meedhuizen: 'Dit is een grote verrassing'

Het nieuws dat vrijwel heel Meedhuizen waarschijnlijk versterkt moet worden, komt hard aan in het dorp. Ook burgemeester Gerard Beukema is geschrokken en onaangenaam verrast.

'Dit is een grote verrassing, ook omdat het om zo'n groot aantal woningen gaat', reageert de burgervader van de gemeente Delfzijl.

De deskundigen zeggen dat het een correct beeld is, daar ga je maar op af, maar die vragen blijven Gerard Beukema - burgemeester gemeente Delfzijl

Veel vragen

Dat zo goed als elk huis in Meedhuizen nu plotseling onder een vergrootglas komt te liggen, roept vraagtekens op bij Beukema.

'Ik heb grote vragen over de methodiek waarmee de risico's worden bepaald. Maar die worden maar deels beantwoord of soms gewoonweg niet. De deskundigen zeggen dat het een correct beeld is, daar ga je maar op af, maar die vragen blijven.'

Type woningen

Het gegeven dat er in Meedhuizen veel verschillende type woningen staan, geeft de burgemeester ook bedenkingen.

'In de stad Groningen zie je woningen die veel voorkomen, maar in Meedhuizen staat, zou ik zeggen, geen één woning die op een ander lijkt', aldus Beukema. 'En het aantal sociale huurwoningen is ook op één hand te tellen.'

Discussie komt nog

De burgervader benadrukt dat er nog een traject te volgen is: 'Als er geïnspecteerd wordt en op basis daarvan wordt gekeken naar wat er nodig is, dan begint de echte discussie.'

Ondertussen accepteren bewoners volgens Beukema op een gegeven moment de situatie: 'Mensen willen zelf ook weten of hun huis veilig is. Dat proces zal nu ook in Meedhuizen moeten gebeuren.'



Tot deze donderdag is het versterken van huizen niet aan de orde geweest in Meedhuizen. Door een andere manier van kijken naar de versterkingsoperatie - met behulp van een rekenmodel van de NAM - komen de huizen nu ineens wel naar voren. Volgens het Plan van Aanpak van de NCG staan in Meedhuizen nu in totaal 89 huizen die wel degelijk een verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving. Nog eens 110 woningen lopen een licht verhoogd risico, zo staat in het overzicht. Die twee categorieën bij elkaar zijn vrijwel alle woningen in en rondom het dorp.

