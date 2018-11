Deel dit artikel:













Brandweer redt glazenwasser uit liftbakje (Foto: De Vries Media)

Een man is tijdens het ramen wassen bij het KPN-gebouw in Groningen vast komen te zitten in een liftbakje.

De brandweer werd ingeschakeld om de man uit de benarde positie te bevrijden. Dat lukte door de lift handmatig in beweging te zetten. Hoelang de man heeft vastgezeten is onbekend. De politie moest tijdens de reddingsactie een rijbaan afsluiten voor het Stationsplein in Groningen.