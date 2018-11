Ntab toch aan de start, Stollenga debuteert in B-groep bij wereldbeker

Schaatser Dai Dai Ntab vervangt Ronald Mulder bij de eerste wereldbekerwedstrijd op de 500 meter. De Groninger viel buiten de boot bij de kwalificatiewedstrijden van twee weken geleden, maar mag dus nu toch van start.

De schaatsers komen vanaf vrijdag in actie in het Japanse Obihiro. Mulder is vanwege een longontsteking niet meegegaan met de Nederlandse ploeg.

Tegen Nuis

Ntab werd na zijn zesde plaats in Thialf aangewezen als reserve op de kortste sprintafstand. Hij werd wel geselecteerd voor de teamsprint. De Groninger start in de zesde rit van de 500 meter tegen Kjeld Nuis.

Worldcupdebuut

Esmé Stollenga maakt haar worldcupdebuut in Japan. Ze start in de B-groep. Het is de eerste keer dat de sprintster uit Garmerwolde buiten Europa meedoet aan een wedstrijd. 'Ik heb het erg naar mijn zin hier, en ook zin in de wedstrijd van vrijdag.' laat ze weten.

Stollenga verraste op het kwalificatietoernooi met de vijfde plaats. Ze neemt het in rit zes op tegen de Russische Anastasia Korkina.

Mass-start en ploegenachtervolging

Chris Huizinga uit Garnwerd komt vrijdag wellicht twee keer in actie. Eerst rijdt hij de halve finale van de mass-start. Hij is door de afzeggingen van zijn ploeggenoten Sven Kamer en Patrick Roest ook toegevoegd aan het team voor de ploegenachtervolging.

Vier van de drie komen in actie. Marcel Bosker is ook één van de geselecteerden.

