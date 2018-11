Nijboer (PvdA) wil opheldering van minister over versterking Meedhuizen

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer uit Groningen wil opheldering van minister Wiebes over de versterking in Meedhuizen.

Donderdag onthulde RTV Noord dat vrijwel alle woningen in Meedhuizen versterkt moeten worden. Dat blijkt uit het plan voor versterking van de Nationaal Coördinator Groningen. Tot nu toe was versterking niet aan de orde in Meedhuizen.

'Hoe is het mogelijk?'

Deze plotselinge omslag kwam als een grote verrassing voor het dorp en ook voor burgemeester Gerard Beukema. Voor Nijboer aanleiding om Wiebes hierover aan de tand te voelen.

'Hoe is het mogelijk dat de –toch zeer betrokken- burgemeester van Delfzijl verrast is? Waarom heeft u dit niet veel beter aangepakt? U zou toch samenwerken met lokale bestuurders, zeker omdat burgemeesters nog wel enig vertrouwen genieten van Groningers?´, wil het Tweede Kamerlid onder meer weten.

Communicatie

Ook uit Nijboer kritiek op de communicatie. Zo komt dit nieuws als een grote verrassing voor de inwoners van Meedhuizen.

Verder wil hij weten hoe en wanneer de inwoners verder geïnformeerd worden over de mogelijke versterking van hun huizen.



Tot deze donderdag is het versterken van huizen niet aan de orde geweest in Meedhuizen. Door een andere manier van kijken naar de versterkingsoperatie - met behulp van een rekenmodel van de NAM - komen de huizen nu ineens wel naar voren. Volgens het Plan van Aanpak van de NCG staan in Meedhuizen nu in totaal 89 huizen die wel degelijk een verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving. Nog eens 110 woningen lopen een licht verhoogd risico, zo staat in het overzicht. Die twee categorieën bij elkaar zijn vrijwel alle woningen in en rondom het dorp.

