Twee bestelbusjes zijn donderdagmiddag frontaal op elkaar gebotst bij Klein Garnwerd, tussen Garnwerd en Winsum. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

De twee busjes botsten nog door onduidelijke reden in een bocht op elkaar.

Een ambulance is met één gewonde vertrokken naar het ziekenhuis. Het is nog onbekend hoe deze persoon eraan toe is.