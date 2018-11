Geld voor drie duurzame dorpshuizen in gemeente Ten Boer

Het dorpshuis in Garmerwolde (Foto: dorpshuisdeleeuw.nl)

Drie dorpshuizen in de gemeente Ten Boer krijgen een subsidie om het pand te verduurzamen. De gebouwen in Garmerwolde, Sint-Annen en Woltersum ontvangen ieder een bijdrage van 25.000 euro.

In Garmerwolde en Sint-Annen liggen de renovatieplannen mede door de versterkingsopgave al geruime tijd op tafel. Nu kunnen ze ook uitgevoerd worden.

Wel versterkt, nog niet duurzaam

Dorpshuis de Bongerd in Woltersum is net gerenoveerd en versterkt, maar budget voor een zo duurzaam mogelijk pand was er niet. Dankzij deze steun van de gemeente kan onder meer gevelisolatie toegepast worden.

De dorpshuizen van Lellens, Thesinge en Ten Post hebben ook plannen in voorbereiding, maar zijn minder ver. Daarover zal de nieuwe gemeente Groningen een beslissing nemen.

