Nordica wil meer geld uit routefonds Groningen Airport Eelde

Om de tekorten van de vluchten vanaf Groningen Airport Eelde te kunnen dekken, wil luchtvaartmaatschappij Nordica een extra bijdrage uit het routefonds.

Groningen Airport Eelde meldt zelf dat Nordica de mogelijkheden onderzoekt om vanwege de aanloopverliezen op de vliegroutes richting Kopenhagen en München de kosten te verlagen.

Om nieuwe voorwaarden af te spreken, heeft Nordica de overeenkomst opgezegd, zo bevestigt commercieel directeur Bowy Odink. 'Dat lijkt heftiger dan dat het is', zegt Odink. 'Het contract is opgezegd, om in gesprek met elkaar te kijken of we tot nieuwe afspraken kunnen komen. Dat doe je als particulier bijvoorbeeld ook met je energieleverancier.'

Voor Groningen Airport Eelde is de mededeling van Nordica een tegenvaller. De Estse vliegmaatschappij verzorgt de verbindingen richting Kopenhagen en Munchen, de hub-verbiniding waar vliegveld Eelde zo lang naar op zoek was.

'Het liefst wilde ik melden dat we eruit zijn', aldus Odink. 'Maar Nordica is gestopt met vluchten op Schiphol, terwijl ze bij ons niet hebben aangegeven te stoppen met vluchten vanuit Groningen Airport Eelde. Dus de samenwerking is er nog steeds.'

De overeenkomst over de financiering van de aanlooproute ligt op tafel, waarbij er gesproken wordt met zowel Groningen Airport Eelde als het routefonds.

'Ik kan geen uitspraken doen over de inhoud van die gesprekken', vervolgt Odink. 'De samenwerking 'an sich' verloopt prima, alleen de resultaten van die samenwerking zijn voor Nordica niet bevredigend. Zij kijken hoe de inkomsten omhoog kunnen en hoe de kosten omlaag kunnen.

Het vliegveld meldt dat Nordica wel blijft vliegen vanaf het vliegveld, geboekte tickets zijn voor 2019 gewoon geldig en er kunnen vluchten worden geboekt

