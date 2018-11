Nieuwe Eredivisie: rechtstreekse degradatie voor twee clubs (update)

Een inkrimping van de Eredivisie naar 16 clubs is voorlopig van de baan. Het is de eredivisieclubs niet gelukt om daarover een akkoord te bereiken.

Wel zullen er vanaf 2021 twee clubs rechtstreeks degraderen en dus ook twee clubs uit de eerste divisie direct promoveren. 'Het uitgangspunt is dat de beste teams in de eredivisie spelen', zegt Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV.

Geld voor kleinere clubs

Ook is afgesproken dat de 'kleinere' clubs meer geld krijgen. Swart: 'Europees spelende clubs gaan vijf procent van hun opbrengsten vanuit de UEFA herverdelen onder de andere clubs in de eredivisie.' Clubs die op kunstgras spelen, horen daar niet bij.

Een andere afspraak is dat clubs meer mee gaan werken met de clubs die actief zijn in de Champions League of Europa League. Zo wordt er beter gekeken naar speeldata, tijden en de duur van de winterstop in Nederland.

Hogere opleidingsvergoeding

Volgens FC Groningen-directeur Nijland is de bescherming van de opleiding van de clubs nu ook beter geregeld. 'Spelers konden voor een appel en een ei door grotere clubs bij ons weggehaald worden. Er komt een veel hogere vergoeding voor, zodat het ook loont een eigen opleiding te hebben.'

Volgens Nijland worden de tv-opbrengsten door de nieuwe afspraken in de toekomst eerlijker verdeeld over de clubs. Vijf procent van de opbrengsten uit de Champions League, worden bijvoorbeeld verdeeld over aan clubs die spelen op natuurgras, of een hybrideveld zoals FC Groningen. 'Dat is uniek in Europa', stelt hij. 'En het is een aansporing voor de kunstgrasclubs om ook op natuurgras te gaan voetballen.'



Dit bericht is aangevuld met de reactie van FC Groningen-directeur Hans Nijland.

