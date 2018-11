Slagaderlijke bloeding na messteken: 'Ik zag hem letterlijk leegbloeden op straat'

Een 20-jarige man van Algerijnse afkomst moet voor zware mishandeling en diefstal met geweld twee jaar de cel in. Dat eist het Openbaar Ministerie.

De man werd op 4 mei aangehouden nadat hij was betrapt in een bestelauto van een supermarkt in Ter Apel. Nadat de eigenaar van de auto en zijn zoon op hem afkwamen, stapte de man uit en rende er vandoor.



Wilde achtervolging

De eigenaar en zoon achtervolgden hem, omdat ze niet wisten wat hij uit de auto had gestolen. Tijdens de achtervolging verloren ze hem kort uit hun zicht; later werd hij overmeesterd in een tuin. Toegesnelde buurtbewoners probeerden de man vast te houden.



Slagaderlijke bloeding

Er ontstond een worsteling tussen een aantal buurtbewoners, het latere slachtoffer, diens vrouw en de verdachte. Die haalde een mes uit zijn achterzak. Hij stak het latere slachtoffer in zijn arm en hand. In het ziekenhuis bleek dat hij een slagaderlijke bloeding had opgelopen, door een snijwond van ruim 19 centimeter in zijn arm.

Functieverlies arm

Het slachtoffer lijdt sinds het gebeuren aan functieverlies in zijn hand. Zijn vrouw vroeg 2500 euro aan schadevergoeding. 'Ik zag hem letterlijk leegbloeden op straat', las ze voor tijdens de zitting.

Het mes waar de Algerijn mee stak, kocht hij in de supermarkt waar hij werd betrapt in de bestelauto. De man was net een maand in Nederland om zijn asielprocedure te doorlopen. In de bestelbus had hij eten zien liggen. Dat wilde hij pakken, zei hij op zitting. Het mes had hij gekocht om iets te schillen.

Bij de man is geen ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling vastgesteld.

Het slachtoffer claimt een schadevergoeding van ruim 40.000 euro, waaronder 10.000 euro smartengeld.

De uitspraak is over twee weken.