Nieuwe brug vaart als 'onderzeeër' naar Aduard

Het wordt zaterdag een spannend tafereel bij Aduard. Daar moet met uiterste precisie en voorzichtigheid de miljoenen euro's kostende nieuwe hefbrug op zijn plaats worden getild.

Voor de liefhebbers van het betere hijswerk is het een must om naar Aduard af te reizen en de werkzaamheden op de voet te volgen.

Drijvende bokken

Twee drijvende bokken beginnen zaterdag ongeveer om 08:30 uur met de hijskus. Als alles naar plan verloopt, ligt de brug rond het middaguur op zijn plek.

De hefbrug lijkt sprekend op de brug die vorig jaar bij Noord- en Zuidhorn over het Van Starkenborghkanaal is geplaatst. 'Alleen het fietspad over de Aduarderbrug is iets breder', zegt projectleider Bert Katerborg van de provincie Groningen.

Te water gelaten

De brug is gemaakt in het Friese Bergum. Daar is-ie woensdag de productiehal uitgereden en 'te water gelaten.' 'We kunnen de brug niet op een ponton vervoeren, want dan past-ie niet onder bruggen door', zegt Katerborg, 'daarom ligt-ie in het water. Grote luchtzakken zorgen ervoor dat-ie niet zinkt. Tweederde ligt onder water.'

Deze manier van transport is ook toegepast bij de brug van Noord- en Zuidhorn. Sleepboten brengen het gevaarte eerst naar Gaarkeuken, waar het van vrijdag op zaterdag 'overnacht'. Zaterdag in alle vroegte wordt de reis naar Aduard vervolgd.

Belangrijk onderdeel

De nieuwe brug is een belangrijk onderdeel van de rondweg bij Aduard. Deze brug vervangt de oude hefbrug uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Door de rondweg wordt het een stuk rustiger op de doorgaande weg door het dorp, waar nu in de spits geregeld lange rijen auto's staan.

Als de brug op zijn plek ligt, duurt het nog een paar weken om alles in te regelen.

