Hoogezandster bedrijf EAZ komt met 'zonne-windmolen'

EAZ Wind in Hoogezand heeft een nieuwe dimensie gegeven aan de kleine windmolens met de houten wieken die het bedrijf produceert. EAZ maakte een opstelling waarin, behalve de windmolen, ook zonnepanelen een belangrijke rol spelen.

Het eerste exemplaar van deze 'zonne-windmolen' staat op het erf van akkerbouwer Gaaikema in Houwerzijl. Donderdag werd de installatie officieel in gebruik genomen.

Bart Schuitema van EAZ: 'Het bijzondere van deze opstelling is dat we de stroom veel gelijkmatiger kunnen opwekken. Zomers waait het minder en is er veel zon, in de winter is er meer wind en minder zon.'

Voordeel

Volgens EAZ kan er met deze opstelling 45.000 KWh per jaar worden opgewekt. Een derde deel daarvan komt van de zonnepanelen. 'Het voordeel van dit systeem is dat we voor de panelen en voor de molen dezelfde kabel en omvormer kunnen gebruiken', legt Schuitema uit.

Opslag

Het bedrijf uit Hoogezand werkt nog aan een mogelijkheid om de 'zonne-windmolen' uit te breiden met een mogelijkheid om stroom op te slaan, zodat de opbrengst nog gerichter gebruikt kan worden.

