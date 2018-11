FNV: 'Werkgelegenheid Nedmag en Kisuma staat op het spel

In een brief aan het personeel van Nedmag krijgen de ondernemers een hart onder de riem gestoken. (Foto: RTV Noord (Archief))

Niet alleen de werkgelegenheid van Nedmag, maar ook die van Kisuma staat op het spel als de discussie over zoutwinning alleen met emoties wordt gevoerd. Dat zegt bestuurder Lex Makkinje van FNV Procesindustrie.

Hij heeft een brief onder het personeel van Nedmag verstuurd waarin hij de werknemers van het zoutwinningsbedrijf een hart onder de riem wil steken.

'Wij zijn ervan overtuigd dat uw directie er alles aan doet om het slaan van nieuwe boorputten mogelijk te blijven maken, zonder gevolgschade voor de omgeving', staat er in de brief.

'Discussie op basis van emotie'

'Feit is dat er veel werkgelegenheid op het spel staat', benoemt Makkinje de situatie. 'De discussie wordt nu vooral op basis van emoties gevoerd.' Volgens hem is er niet alleen onzekerheid rond Nedmag, ook Kisuma wordt hierin meegetrokken.

'Kisuma is grotendeels afnemer van Nedmag en is dus sterk afhankelijk van Nedmag. We willen geen politiek standpunt innemen, maar alleen wijzen op het werkgelegenheidsaspect. Dat aspect blijft onderbelicht in de discussie.

Verbazing

Voorzitter Jean-Pierre Dessart van stichting Stop Zoutwinning heeft de brief van de FNV onder het personeel van Nedmag met verbazing gelezen.

Ze hadden op z'n minst ons verhaal kunnen aanhoren Jean-Pierre Dessart - Stichting Stop Zoutwinning

'Natuurlijk snap ik dat het hen om de werkgelegenheid gaat', stelt hij. 'Maar ik ben er verbaasd over dat zij alleen het verhaal van Nedmag in hun brief hebben verwerkt. Ze hadden op z'n minst ons verhaal kunnen aanhoren.'

Feiten

Directeur Bert Jan Bruning van Nedmag liet eerder weten dat hij graag de discussie op basis van feiten wil voeren, en niet op basis van emoties. Volgens hem moet er rationeel naar de zoutwinning worden gekeken.

Bij Nedmag werken zo'n 140 mensen, bij Kisuma werken rond de vijftig mensen. Bruning noemde eerder in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer het getal van in totaal vijfhonderd directe en indirecte arbeidsplaatsen.

