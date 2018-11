'Je moet je vooral niet drukmaken. Dat komt ja wel goud'

Jolanda Moesker uit Appingedam is wanhopig. Sinds de plaatsing van nieuwe damwanden in maart heeft ze forse schade. De schuur is losgekomen van het huis en daardoor onveilig. 'Het begon met een paar millimeter, maar het zijn in de afgelopen maanden centimeters geworden.'

De gemeente Appingedam is verantwoordelijk, maar komt volgens haar niet over de brug. 'De gemeente laat ons gewoon keihard in de kou staan.'

'Ik heb er melding van gemaakt, maar: 'Je moet je vooral niet druk maken. Dat komt ja wel goud', zoals ze hier in Groningen zeggen. Ze heeft er geen vertrouwen in. Maar afgaande op de woorden van wethouder Lea van der Tuin is er een oplossing op komst: 'We kijken of we de schadevergoeding in sneller tempo kunnen afwikkelen.'

'Ik schrok me wezenloos'

Als een donderslag bij heldere hemel, zo kwam het nieuws dat bijna het complete dorp Meedhuizen mogelijk versterkt moet worden binnen bij de inwoners. De plannen kwamen naar voren in een vertrouwelijk rapport van de Nationaal Coördinator Groningen.

'Ik schrok me wezenloos', 'kut', en 'is dit een 1 aprilgrap?', zijn enkele van de reacties. Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl: 'Het viel ons rauw op ons dak.'

'Heel speciaal, heel eervol, heel dubbel'

Aardbevingsactiviste Annemarie Heite heeft de Ubbo Emmiuspenning ontvangen. De Rijksuniversiteit Groningen rijkt de onderscheiding voor maatschappelijke verdiensten één keer in de vijf jaar uit. Heite kreeg de penning omdat ze op unieke wijze de aardbevingsproblematiek onder de aandacht heeft gebracht bij een groter publiek.

'Heel speciaal, heel eervol, heel dubbel. Deze is voor ons allemaal zou ik willen zeggen.'

Een paard als 'dokter'

Wat moet je doen als je last van stress hebt? Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van paardentherapie. Verslaggever Beppie van der Sluis onderging het, met hulp van coach Ilse Verloove.





