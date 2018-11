Meerdere Gazellen Awards voor Groninger bedrijven

Bij de uitreiking van de FD Gazellen Awards is een flink aantal Groninger bedrijven aan de haal gegaan met de prijzen. De awards voor snelgroeiende noordelijke ondernemingen werden donderdag uitgereikt in het Groninger Forum.

Om een award te krijgen moet de omzet van een bedrijf drie opeenvolgende jaren met meer dan twintig procent zijn gegroeid.

Bronzen Gazelle

In de categorie groot, voor bedrijven met meer dan tien miljoen euro omzet, ging Payroll Company uit Stadskanaal van ondernemer Danielle van der Ploeg met een bronzen Gazelle aan de haal.

Payroll Company is in korte tijd explosief gegroeid naar een omzet van negentien miljoen euro. Het heeft nu bijna zeshonderd medewerkers op de loonlijst staan. De zilveren en de gouden award voor grote ondernemingen waren voor de twee Friese bedrijven FiscFree en Probo Sign.

Kleine Groningse bedrijven scoren hoog

Bij de kleine bedrijven waren alle drie de trofeeën voor stad-Groninger ondernemingen: Pink Marketing, Finaxe Management en Tomorrowmen. De online-drukkerij Simian uit Westerbroek (brons) en online houthandel Gadero (zilver) uit Stad wonnen een award in de middencategorie.

Overigens zijn er weinig snelle groeiers in het Noorden, of in elk geval weinig snelle groeiers die zich hebben aangemeld. In heel Nederland hadden 680 bedrijven zich voor de verkiezing genomineerd. Daarvan kwamen er 39 uit Groningen, Friesland en Drenthe.

Aardige prestatie

Het bereiken van een omzet van meer dan één miljoen is trouwens een aardige prestatie, want van alle bedrijven die zich bij de KvK inschrijven, slaagt maar vier procent daar in.

De noordelijke awardwinnaars gaan door naar de landelijke finale op 11 december in Amsterdam. Daar staan ze samen met de winnaars van de drie andere regio's in ons land.

