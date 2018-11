Meedhuizen schrikt zich rot door nieuws over versterking

In Meedhuizen zit de schrik er goed in nu duidelijk is dat bijna alle huizen in het dorp mogelijk versterkt moeten worden. Het bericht komt voor veel inwoners volledig uit de lucht vallen.

'Wij waren ons er echt niet van bewust dat we hier mee geconfronteerd zouden kunnen worden', zegt voorzitter Pieter de Jong van de dorpsbelangenvereniging. 'We lagen namelijk buiten het gebied.'

89 huizen

Maar niets is minder waar. In Meedhuizen staan volgens het versterkingsplan van de Nationaal Coördinator Groningen 89 huizen die een verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving. Nog eens 110 woningen lopen een licht verhoogd risico.

Wezenloos

'Ik schrok me wezenloos', zegt Eka Wildeman. Ze heeft al bijna vijftig jaar een dorpswinkel in Meedhuizen. 'Er zijn zoveel mensen die niet weten waar ze aan toe zijn. Er zou maar iemand langskomen en zeggen dat je huis is afgekeurd. Dan schrik je je toch wezenloos?'

'Ik snap er echt niets van', gaat ze verder. 'Er is hier nog nooit iemand geweest die dit huis wilde bekijken. Nog nooit.'

Niet normaal

Een paar huizen verder dan de dorpswinkel woont de zoon van Eka, Erik Wildeman. Hij dacht in eerste instantie aan een 1-april-grap. 'Het is toch niet normaal dat je eerst niet in de plannen voorkomt en nu ineens wel? Het roept frustraties op.'

Inspecties

Hoe dan ook wacht het dorp een hele rits aan inspecties. De 89 woningen met het hoogste risico krijgen prioriteit. Maar welke huizen dat precies zijn, is voor de inwoners nog onduidelijk.

Pas na de inspectie wordt duidelijk of een woning ook daadwerkelijk moet worden versterkt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Gesprek van de dag

'Het is in elk geval het gesprek van de dag in Meedhuizen', zegt De Jong. 'En dat zal het de komende tijd ook wel blijven.'

Volgende week donderdag worden de Midhoesters bijgepraat door de gemeente en de Nationaal Coördinator Groningen.

