Van Kesteren wil Stadjers behoeden voor prestigeprojecten

Ton van Kesteren wil ook actief worden in de gemeenteraad van Stad. (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Den Haag, Brussel en de stad Groningen. Hij komt er als PVV-politicus met grote regelmaat. Toch wil hij meer. Ton van Kesteren wil ook actief worden in de gemeenteraad van Groningen.Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen te kiezen. In het kader van de herindelingsverkiezinge

n gaan verslaggevers Robert Pastoor en Peter Steinfort op bezoek bij kandidaat raadsleden van de dertien partijen die meedoen.

Hij is dus al Europees actief, Eerste Kamerlid én fractievoorzitter in Provinciale Staten. Daar kan straks ook de functie van raadslid bij komen. Allemaal prima met elkaar te combineren, zegt Van Kesteren. 'Ik heb niks anders dan politiek. Dus dit is mijn baan.'

Van onderwijs naar politiek

Van Kesteren was eerder actief in het onderwijs en heeft een eigen makelaardij gehad. Als leraar zag hij alle lagen van de samenleving aan zich voorbijtrekken. Pas op latere leeftijd kreeg hij de drang om politiek actief te worden. De politicus wil de stad straks behoeden voor prestigeobjecten.







De aanpak van de zuidelijke ringweg is volgens hem zo'n project. De tunnel die wordt aangebracht heeft volgens de PVV'er niks te maken met de bereikbaarheid van Groningen.

'Het is een groenstrook van driehonderd miljoen euro. Het gaat de Groningers uiteindelijk heel veel geld kosten. De provincie is verantwoordelijk voor de financiële overschrijding van het project.' Daarmee gaat Van Kesteren er dus van uit dat de aanleg van de ring uitloopt op een financieel debacle.

Zeer kritisch

De politicus laat weten dat hij zeer kritisch zal zijn op de uitgaven van het stadsbestuur. 'De uitgaven moeten op draagvlak berusten.' Hij wil dan ook een einde maken aan de naar zijn zeggen 'onzinnige, ideologische prestigeprojecten.' 'Daarbij zullen wij behoorlijk dwars gaan liggen.'



Vizier op één zetel

Volgens Van Kesteren is het gemeentebestuur er dan ook voor de inwoners, niet andersom. 'Ze zijn er niet om inwoners alleen maar op kosten te jagen.' Zelf verwacht hij wel in de raad te komen, hij hoopt op één zetel. De politicus probeert al langere tijd actief te worden in de Groninger gemeenteraad. Geert Wilders wilde er eerder nooit aan toegeven, maar gaf akkoord voor de komende verkiezingen.

Lees ook:

- Van Keulen geniet van het wethouderschap, maar heeft nu al spijt

- 'Als je onder een boom zit, gaat je hartslag naar beneden'

- 'Ik moest gewoon weer kiezen voor een lokale partij'