Verkiezingsdebat: Haren hoeft geliefde groen niet te vrezen

Haren hoeft niet te vrezen dat het geliefde groen in het dorp verdwijnt ten faveure van woningen. De twaalf politieke partijen die meededen aan het verkiezingsdebat in Haren waren het vrijwel eensgezind: bouwen in de groene long is uit den boze.

De tegenstanders van een Harener herindeling vreesden juist dat het groen in Haren volgebouwd zou worden na de herindeling. De partijen die om raadszetels gaan strijden lieten weten niks te zien in het volbouwen van het groen. Niet alle partijen waren aanwezig, 100% Groningen was afwezig.

Wonen en groen

Drie van de vijf zittende Groninger wethouders waren donderdagavond in Haren afgevaardigd namens hun partij. Roeland van der Schaaf (PvdA), Joost van Keulen (VVD) en Paul de Rook (D66) waren te vinden in het gemeentehuis van Haren.

De drie bestuurders gingen in de eerste ronde van de avond al met elkaar in debat over het thema wonen en groen. Tot onderlinge meningsverschillen kwam het niet. De discussie ging met name over bouwen in het groen. Niet alleen de partijen van de wethouders zien dat niet zitten, de overige aanwezige partijen vinden dat veelal ook geen optie.

Het volbouwen van Haren is nog steeds iets wat dreigt Ton van Kesteren - Lijsttrekker PVV

Niet gerust

Toch is de PVV niet gerust op de woorden van de meeste partijen. 'Het volbouwen van Haren is nog steeds iets wat dreigt door de annexatie. Misschien niet direct, maar het is wel iets wat kan gebeuren', aldus lijsttrekker Ton van Kesteren.

VVD-lijsttrekker Joost van Keulen liet tijdens het uitspreken van die woorden non-verbaal al duidelijk weten zich totaal niet te kunnen vinden in het standpunt van de PVV. 'Juist die groene long zorgt ervoor dat Haren is wat Haren is. Je zou wel helemaal verknipt zijn als je die gaat volbouwen.'

'Niet uitsluiten'

Alleen Student en Stad wil bouwen in de groene long niet uitsluiten. 'Volgens mij ga je juist niet lekker lopen in het gebied tussen Groningen en Haren, maar zoek je daarvoor een andere plek op. Zoals Appelbergen. Ik snap dat je moet waken dat je het niet volbouwt of volgooit met asfalt. Maar we moeten het ook niet uitsluiten.'

De Sportpartij wil het groen naast de component 'mooi' ook de component 'actief' meegeven. 'Groen moet ook een functionele rol krijgen voor de mensen. Zodat groen een actievere betekenis krijgt, in plaats van dat je er alleen in woont', zei kandidaat-raadslid Adri Broeke.

Partijen veelal eens

De partijen zijn het gedurende het debat veelal met elkaar eens. De debatleider trekt ook die conclusie en legt die voor aan burgemeester Pieter van Veen. 'Dat zijn we hier niet gewend', zegt hij gedecideerd, iets waar de aanwezigen smakelijk om lachen.

Als je met één vinger wijst dan wijzen er drie naar jezelf Paul de Rook - Lijsttrekker D66

Klagen

Een echt fel debat wordt het dus niet in Haren. D66-lijsttrekker Paul de Rook doet nog wel een poging om Stad en Ommeland op de kast te jagen. Namens die partij doet Mariska Sloot het woord. Zij is voormalig wethouder in Haren en sinds haar aftreden weer raadslid.

'Ik hoor mevrouw Sloot steeds klagen over verkeerde beslissingen in Haren op het gebied van ruimtelijke ordening of het plaatsen van een Vinex-wijk en allemaal andere verkeerde beslissingen, maar wie was er ook alweer wethouder in Haren? Ik heb geleerd: als je met één vinger wijst dan wijzen er drie naar jezelf.'

Stembus

De inwoners van Haren, Groningen en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen te kiezen.

Lees ook:

- Gemeenteraadsverkiezingen in Groningen