Roep om gratis afval storten in Midden-Groningen

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Midden-Groningen willen gratis afval storten mogelijk maken.

In de plannen voor het afvalbeleid, dat vanaf 2020 in de fusiegemeente geldt, komt de gratis afvalstort niet voor. In de gemeente Groningen is die mogelijkheid er wel: daar kunnen inwoners vier keer per jaar gratis afval storten.

Eén, drie of vier keer?

De Partij van de Arbeid wil drie keer gratis afval storten mogelijk maken, D66-fractievoorzitter Gerard Renkema spreekt over vier keer. Gemeentebelangen vindt één keer per jaar gratis storten voldoende.

De mogelijkheid om gratis afval te storten is volgens wethouder Peter Verschuren (SP) om financiële redenen niet opgenomen in de plannen voor 2020. De precieze kosten worden volgens Verschuren nog in kaart gebracht.

Storten in andere gemeenten

Door de omvang van de gemeente is het voor sommige inwoners aantrekkelijker om in een buurgemeente te storten dan in Midden-Groningen zelf.

Om dat mogelijk te maken moeten volgens wethouder Verschuren eerst de kosten van het storten gelijk worden getrokken. Volgens Verschuren spreken gemeenten in zuidoost-Groningen daarover. 'Ook de gemeente Groningen heeft aangegeven te willen samenwerken', zegt Verschuren.

Geen extra container voor plastic

Een extra container voor plastic lijkt er in Midden-Groningen niet te komen. De PvdA vraagt zich dat af omdat ook plastic vanaf 2020 in de hele gemeente gescheiden wordt.

Wethouder Verschuren ziet daar niets in, mede omdat inwoners in een enquête hebben aangegeven 'niet nog een container erbij te willen'. Buurgemeente Oldambt voerde begin dit jaar juist zo'n container in, na jaren met plastic zakken te hebben gewerkt. Dat deed de gemeente onder andere omdat die zakken zo nu en dan wegwaaiden.

