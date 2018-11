Scheepsbotsing boven Schiermonnikoog

Op de Noordzee zijn donderdagavond rond 22:15 uur twee schepen met elkaar in aanvaring gekomen. Dat gebeurde ongeveer achttien kilometer boven Schiermonnikoog, op de Nederlands-Duitse grens.

Het gaat om de Eems Cobalt, een Nederlandse kustvaarder en de Paksoy1, een zeevrachtschip onder Turkse vlag. Het Nederlandse schip heeft het Turkse schip midscheeps geramd.

Op de 82 meter lange Eems Cobalt waren vijf mensen aan boord en de 115 meter lange Paksoy 1 had zestien opvarenden.

Situatie rond 01.00 uur

Een bemanningslid meldde aan de Duitse kustwacht dat er geen gevaar zou zijn voor de opvarenden, blijkt uit opgevangen marifoonverkeer.

De lading van beide schepen is onbekend. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse kustwacht lekken er geen brandstoffen of gevaarlijke chemicaliën uit de schepen. Verder wilde hij geen commentaar geven, omdat 'de reddingsoperatie in handen is van de Duitse autoriteiten.'

Beide schepen zitten in elkaar vast. De kans bestaat dat, als ze uit elkaar worden getrokken, het Turkse schip zoveel water maakt, dat het kan zinken.

Stand-by

Diverse schepen zijn stand-by om de opvarenden te hulp te schieten, zoals een schip van Rederij Wagenborg en een zeesleper van rederij Noordgat op Terschelling.