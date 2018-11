Deel dit artikel:













Plezierjacht verwoest door brand (update) Door de felle brand raakte het schip zwaar beschadigd (Foto: Dennis Venema)

In Hoogezand is donderdagnacht een plezierjacht in vlammen opgegaan. Doordat het vuur oversloeg naar een woonboot, raakte ook dat schip beschadigd.

Het plezierjacht raakte door de brand los van zijn ligplaats aan de kade. De brandweer wist beide boten te blussen. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er nog mensen aan boord waren ten tijde van de brand. Update: Niemand aan boord Tijdens de brand waren volgens de politie op beide schepen geen mensen of dieren aanwezig. Het plezierjacht en de woonboot waren van dezelfde eigenaar.