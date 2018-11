Boer Zoekt Vrouw-afvaller Rudie is verliefd

De deelname aan Boer Zoekt Vrouw 2018 heeft voor boer Rudie (34) uit Appingedam tóch goed uitgepakt. Rianne heeft het hoofd van Rudie op hol gebracht.

De boer uit Appingedam kreeg niet genoeg brieven (9) om door te dringen tot de speeddate ronde van het datingprogramma. Hij zei toen: 'Het gaat om de kwaliteit en niet om de kwantiteit.'

Meteen nadat presentatrice Yvon Jaspers na de opnames vertrok, belde Rudie Rianne.

In een webserie van Boer Zoekt Vrouw zijn de boeren die niet in de televisieronde zitten te volgen. Hierin is te zien dat Rudie en Rianne direct een klik hebben. Twee dates van het liefdeskoppel zijn hier te bekijken.

Kapotte dakgoot

Op de tweede date gaan Rudie en Rianne een eindje wandelen. Het regent en het wordt erg gezellig onder de paraplu. Rudie laat weten dat hij veel aan Rianne heeft gedacht en zelfs de dakgoot heeft stukgereden.

Romantiek

Nu maar hopen dat Rianne wat romantiek in het leven van Rudie brengt. Toen Yvon Jaspers in het voorjaar bij de boer op bezoek kwam en voorstelde om de open haard aan te maken, merkte Rudie praktisch op: 'Ik kan de cv ook wat hoger zetten?'

