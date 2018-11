Geld voor Nordica? 'Als er nauwelijks gevlogen wordt, is dat een retorische vraag'

Luchtvaartmaatschappij Nordica hoeft volgens gedeputeerde Patrick Brouns vooralsnog niet te rekenen op extra geld uit het routefonds van de aandeelhouders.

Nordica heeft het contract met Groningen Airport Eelde opgezegd om zo opnieuw in gesprek te gaan. Het aantal passagiers op de Nordica-vluchten valt tegen. De luchtvaartmaatschappij wil derhalve meer geld om de routes in de benen te houden.

'Op die manier wordt er nog gesproken, maar we kunnen natuurlijk niet zeggen dat er niks aan de hand is', aldus Brouns. Provincie Groningen is een van de aandeelhouders van het vliegveld. Provincie Drenthe en de gemeenten Tynaarlo, Groningen en Assen zijn de overige vier.

Je kunt geen publiek geld investeren in iets waarvan je weet dat het niet gebruik wordt Patrick Brouns-Gedeputeerde

Oorspronkelijk zat er 10 miljoen in het routefonds, waarvan Nordica al een bedrag kreeg. Er is volgens Brouns nog ongeveer 3 miljoen beschikbaar. Krijgt de Estse maatschappij hier nog een deel van?

'Als er niet of nauwelijks gevlogen wordt, is het een retorische vraag', aldus Brouns. 'Je kunt geen publiek geld investeren in iets waarvan je weet dat het niet gebruik wordt.'

'Pas op de plaats'

'Het fonds is bedoeld om routes te ontwikkelen en dat is alleen maar zinvol als je ook de verwachting hebt dat dit ertoe leidt dat deze routes zelfstandig kunnen voortbestaan. Je kunt routes niet blijven onderhouden met subsidies.'

Brouns verwacht dat Groningen Airport Eelde met een oplossing voor het Nordica-probleem komt. Een 'realistische oplossing met zekerheid voor de toekomst'. Het fonds is volgens hem gereserveerd om uitgegeven te worden. Maar dan wel met de voorwaarde dat er passagiersgroei is.

'Als dat gebeurt, zullen we investeren. Als dat niet gebeurt, dan denk ik dat het heel wijs is om een pas op de plaats te maken.'

Lees ook:

- Nordica wil meer geld uit routefonds Groningen Airport Eelde