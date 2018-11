Investering van 46 miljoen in Groningen Airport Eelde is onzeker

De langetermijninvestering van 46 miljoen euro in Groningen Airport Eelde, is onzeker. Dat zegt gedeputeerde Patrick Brouns vrijdagochtend in gesprek met Radio Noord.

Luchtvaartmaatschappij Nordica heeft het contract met Groningen Airport Eelde opgezegd om zo opnieuw in gesprek te gaan. Het aantal passagiers op de Nordica-vluchten valt tegen.

Routefonds

De luchtvaartmaatschappij wil derhalve meer geld uit het routefonds voor het vliegveld, om de routes in de benen te houden. Oorspronkelijk zat er 10 miljoen in het routefonds, waarvan Nordica al een bedrag kreeg. Er is volgens Brouns nog ongeveer 3 miljoen beschikbaar.

46 miljoen

De provincie is één van de vijf aandeelhouders van het vliegveld. In totaal staat ongeveer 46 miljoen euro klaar voor het vliegveld. Op de vraag of de investering nog wel zinvol is als Nordica van Groningen Airport Eelde vertrekt, zegt Brouns:

'Op het moment dat er niet of nauwelijks gevlogen wordt van de luchthaven, is dat een retorische vraag, waarvan het antwoord voor de hand ligt. Je kunt natuurlijk geen publiek geld investeren in zaken, waarvan je weet dat ze vervolgens niet gebruikt worden. Dat zou onverantwoord zijn.'

'Geld is bewust gereserveerd'

'We hebben dat geld bewust gereserveerd, in de verwachting op basis van de plannen, dat er een groei in de passagiersaantallen zou zijn. Als dat daadwerkelijk gebeurt, zullen we ook investeren.'

'Als dat niet zo gebeurt, denk ik dat het heel wijs is om een pas op de plaats te maken', vertelt Brouns. Provincie Groningen is een van de aandeelhouders van het vliegveld. Provincie Drenthe en de gemeenten Tynaarlo, Groningen en Assen zijn de overige vier.

Tienjarenplan

'Het plan is een tienjarenplan. Die 46 miljoen euro is beschikbaar om in tien jaar te investeren en de luchthaven te laten ontwikkelen. We hebben met Provinciale Staten afgesproken dat nauwlettend te monitoren', vervolgt Brouns.

'In ieder geval moeten we nu concluderen dat de ontwikkeling in passagiersaantallen achterblijft bij de verwachtingen, die geschetst zijn toen de investeringsbeslissing is genomen. Dat vergt tussen de aandeelhouders in ieder geval een goed gesprek.'

'Heel nuchter in'

'Ik ben er heel nuchter in', zegt Brouns op de vraag of het kan dat de investering wordt ingetrokken. 'Geld investeren in iets waarvan je weet dat je je doelstelling niet bereikt, is niet zinvol. Het is aan de luchthaven om ons te overtuigen dat zij hun plannen over de looptijd van 10 jaar waar kunnen maken', zegt Brouns.

'Het is aan de raad van commissarissen en de directie van de luchthaven, om die operationeel te leiden en waar nodig de aandeelhouders bij elkaar te roepen. Maar je kunt je wel voorstellen dat wij als aandeelhouders het initiatief nemen om als aandeelhouders bij elkaar te komen.'

