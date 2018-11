Lopend Vuur: Vliegveld Eelde verdient onze steun

Opnieuw is Groningen Airport Eelde in het nieuws. Ditmaal gaat het om luchtvaartmaatschappij Nordica.

Nordica vliegt op Kopenhagen en München vanuit Eelde. Via deze twee bestemmingen kunnen Noorderlingen de hele wereld over vliegen. Om Nordica binnen te halen was er ook een flinke subsidie beschikbaar.

Maar de belangstelling valt tegen: er zijn minder passagiers dan vooraf op was gerekend, waardoor Nordica verlies lijdt. Donderdag werd duidelijk dat Nordica het contract met Eelde inmiddels heeft opgezegd om nieuwe onderhandelingen te kunnen starten.

De gevolgen daarvan zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de discussie over de toekomst het vliegveld zal er ongetwijfeld weer komen.

Moet er, net als bij het bus- en treinvervoer bijvoorbeeld, overheidsgeld bij? Of is het Noorden te klein voor een eigen vliegveld?

Ons Lopend Vuur:



