Dit weekend in Groningen: een klein wonderland en afgepeigerde deelnemers

Sinterklaas komt dit weekend ook aan in onze provincie en op vele plekken, maar er is ook zeker meer te doen. Wij zetten een paar tips voor je op een rij.

Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen

Zaterdag en zondag kun je als liefhebber van treintjes, miniatuurvoertuigen en modelbouw je hart ophalen in Veendam in de Sorghvliethal. De modelbouwbeurs is, naar eigen zeggen, de grootste in zijn soort in Noord-Nederland. Er worden zo'n 2500 bezoekers verwacht. Je kunt je vergapen aan alle bouwwerken, maar ook spelen met bijvoorbeeld radiografisch bestuurbare boten.



Brug op zijn plek

Voor de liefhebbers van het betere hijswerk is het een must om zaterdagmorgen naar Aduard af te reizen. Met uiterste precisie en voorzichtigheid wordt daar de miljoenen euro's kostende nieuwe Aduarderbrug over het Van Starkenborghkanaal op zijn plaats getild.

Twee drijvende bokken beginnen zaterdag ongeveer om 08:30 uur met de hijsklus. Als alles naar plan verloopt, ligt de brug rond het middaguur op zijn plek.



Sinterklaas Express

Meerijden met Sinterklaas en Zwarte Piet op een oude stoomlocomotief? Dat kan bij de STAR in Veendam. Zaterdag is de eerste keer, maar 24 en 25 november kan het ook nog. Samen met de hele familie is de rit te maken en onderweg kan er van alles gebeuren. Meer informatie op de site.

Survivalrun op Zernike

Zondag rennen zo'n 800 deelnemers over het Zernike-terrein in de stad tijdens een survivalrun. Spectaculaire hindernissen zijn daar in de buurt te vinden en ook op en rondom de survivalbaan van de vereniging. Het belooft een pittige run te worden, want de organisatie verwacht 'zeker compleet afgepeigerde mensen die niet of maar met veel moeite verder kunnen'.



Wedstrijd voor vuurvreters

Hou jij van pittig eten en durf je een uitdaging aan? Dan kun je zaterdag meedoen aan de Amazing Hot Noodle Challenge bij supermarktketen Amazing Oriental in Groningen. De uitdaging is om twee pakjes 'spicy noodles' op te eten binnen vijf minuten. Aanmelden is wel noodzakelijk.

Dat was 'm. Vergeet trouwens niet om je schoen te zetten, want dat mag vanaf zaterdag. Goed weekend!