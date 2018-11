Eurocup Delfzijl haalt Europese grootmachten en Brazilianen binnen

Jeugdspelers van Manchester City, Bayern München, Chelsea en de nationale top drie doen in januari Delfzijl aan. Ze geven acte de présence op het jaarlijkse Eurocup-toernooi.

Omdat Feyenoord bij de deelnemers zit, is het voor het eerst dat de traditionele Nederlandse top drie meedoet.

Trots op Brazilianen

Naast Manchester City is een opvallende nieuwkomer het Braziliaanse Fortaleza. 'Hoe het niveau van hen is, is even afwachten, maar we zijn er enorm trots op dat we hen hebben weten te strikken', aldus Nick de Groot van de organisatie.

AZ

Ook doet AZ weer mee, dat afgelopen seizoen een eredivisiedebutant afleverde in de persoon van de 17-jarige Myron Boadu. Hij werd ooit tijdens Eurocup Delfzijl uitgeroepen tot beste spelertje van het toernooi. Vaste deelnemers Regioteam Eurocup en FC Groningen zijn ook van de partij.

Toernooi in loods

De zevende editie van het indoor voetbaltoernooi voor spelertjes tot 13 jaar oud vindt plaats op 12 en 13 januari in het Groningen Seaports Stadion, zoals de loods van Wijnne Barends voor het tweede jaar op rij heet. Chelsea ging vorig jaar met de titel aan de haal.

