Schildwolde kan bouwen aan nieuw multifunctioneel centrum

De provincie Groningen investeert ruim twee miljoen euro in dorpshuizen, zorgvoorzieningen en de woningmarkt. Een deel van het geld gaat naar het multifunctioneel centrum in Schildwolde.

In juli vorig jaar brandde jeugdsoos 't Kon Amper af. Daardoor werden alle verenigingen die er gebruik van maakten in één keer dakloos.

'De brand ontstond door kortsluiting in de huistelefoon', vertelt voorzitter Harmjan Haan van het toekomstige centrum. 'Een beetje knullig, maar weinig aan te doen. Daardoor heb je in één keer niets meer.'

Uitwijken

Alle verenigingen die er gebruik van maakten moesten uitwijken naar de plaatselijke schilder en de Chinees. 'Dat klinkt gezellig en de loempia's waren lekker, maar dat is niet handig', vertelt Haan.

Het afgelopen jaar was heeft het bestuur van het multifunctioneel centrum gewerkt aan plannen voor een nieuw gebouw. Het budget van ruim zes ton is nu bij elkaar, mede dankzij een bijdrage van 60.000 euro van de Provincie.

Medewerking

'We hebben eigenlijk van alle kanten medewerking gehad', vertelt Haan. 'Van de gemeente, de provincie en zelfs de NAM. Die doet een bijdrage om het gebouw aardbevingsbestendig en duurzaam te maken. Want we willen niet meer gebruik maken van gas.'

Begin volgend jaar gaat de schop de grond in. Haan hoopt dat het nieuwe pand eind volgend jaar klaar is.

Meer projecten

Andere projecten die geld krijgen van de gemeente, zijn onder meer de aanpak van 25 verloederde panden in de provincie. Ook is geld beschikbaar voor woningeigenaren in Oost-Groningen om hun woning te verduurzamen. Ook gaat geld naar het voormalige Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen, om het park een uitgebreide opknapbeurt te geven.

