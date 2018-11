Beschadigd schip met gat in romp aangekomen in Eemshaven (update)

Met een groot gat aan stuurboordzijde vaart het Nederlandse vrachtschip Eems Cobalt op dit moment richting de Eemshaven.

Het schip raakte donderdagavond beschadigd toen het op de Noordzee werd aangevaren door de Turkse tanker Paksoy 1.

Uit een inspectie van het gehavende schip bleek dat het gat in de zijkant geen probleem vormt om de Eemshaven te bereiken.

Gat boven water

Kustwacht-woordvoerder Ron Corstanje legt uit hoe het beschadigde schip toch verder kan varen.

'Rondom het schip zitten ballasttanks. Door die aan één kant vol te laten lopen met water, komt de andere kant van het schip omhoog. Het gat aan stuurboordzijde zit nu dus boven de waterlijn, waardoor er geen water binnen kan komen.'

'We horen het schip kraken'

De twee schepen kwamen achttien kilometer boven Schiermonnikoog met elkaar in aanvaring. Door de klap zaten ze klem in elkaar. Over de marifoon is de spanning onder de bemanning van het Nederlandse schip goed te horen.



Toestemming burgemeester nodig

Het Turkse schip gaat in Duitse wateren voor anker en wordt daar onderzocht. De Eems Cobalt, geladen met 1800 ton magnesiumcarbonaat, vaart op eigen kracht richting de Eemshaven. Het gehavende schip wordt begeleid door een reddingboot van de KNRM, enkele sleepboten en het oliebestrijdingsschip Arca.

Toestemming om de haven daadwerkelijk binnen te komen is er echter nog niet, vertelt Corstanje.

'Het havenbedrijf en de burgemeester moeten die toestemming verlenen. Ze willen eerst zekerheid hebben dat het schip veilig aan de kant komt en niet alsnog in de haven afzinkt.'

Onderzoek ingesteld

Over de oorzaak van de aanvaring, achttien kilometer boven Schiermonnikoog, is nog geen duidelijkheid. Het onderzoek naar de toedracht wordt uitgevoerd door de Duitse autoriteiten.

Bij de aanvaring raakte niemand gewond.

Update 13:30: Tocht volbracht

De Eems Cabolt is inmiddels aangekomen in de Eemshaven. 'Hij is binnen de pieren', bevestigt de havenmeester. 'Over een half uur zal hij aan de kade in de Emmahaven liggen.'

