'Deel je een lief briefje uit, krijg je een bekeuring terug'

De eerste Dag van de Lieve Briefjes duurde slechts een uurtje op de Grote Markt in Stad. Handhavers legden de actie stil vanwege het ontbreken van de juiste vergunning.

Het is half elf als een paar als oma verklede mensen de Grote Markt oprolt met de rollator. De rollators dienen als tafels om een lief briefje in te vullen.

'Het idee is dat mensen elkaar een lief briefje geven', legt initiatiefnemer Ingrid Koetzier uit.'We zijn al een maand bezig met het verspreiden van zo'n 12 a 13.000 blanco kaartjes in de stad. Vandaag mogen mensen elkaar de briefjes geven.'

Een van hen is wethouder Roeland van der Schaaf. Hij vult een lief briefje in voor Josje Hamel. 'Josje Hamel is initiatiafneemster van het Hamelhuis. Dat is een inloophuis in De Hoogte waar patiënten die kanker hebben of herstellen van kanker steun aan elkaar hebben. Het is een heel mooie plek waar mensen echt wat aan elkaar hebben.'

Wethouder Roeland van der Schaaf vult een lief briefje in



Vergunning

Een half uur later is het gedaan met de pret. 'Ze hebben bedacht dat we voor dit moment een vergunning aan hadden moeten vragen, omdat we commercieel aan het flyeren zijn', zegt Koetzier. 'Ik vraag mij af wat de commerciële kant is.'

Een van de 'omaatjes' die de kaarten uitdeelt op de Grote Markt moet haar identiteitskaart tonen. 'Dit was niet helemaal de bedoeling. Je geeft een lief briefje heen en krijgt een bekeuring terug', zegt Koetzier lachend.

Sponsor

Opvallend is dat de Gemeente Groningen één van de zes sponsoren is van De Dag van de Lieve Briefjes. 'Samen maken we heel veel mensen blij', staat op de achterkant van het lieve briefje. Hoe kan het dan toch zo lopen dat de gemeente zelf een einde maakt aan het initiatief?

'Het is een sympathieke actie, maar als er folders worden uitgedeeld, moet je daar wel even melding van maken. Dat is niet gebeurd', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Handhaven

Omdat 'de boete formeel gewoon klopt', blijft deze gehandhaafd. Het 'omaatje' moet de boete dus betalen, maar krijgt het geld uiteindelijk weer terug van.. de gemeente. 'Omdat wij de actie ondersteunen, sponsoren wij de boete.'

