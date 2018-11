Kromowidjojo verliest bij wereldbekerwedstrijden van rivale

Ranomi Kromowidjojo in actie. (Foto: RTV Noord/Archief)

Ranomi Kromowidjojo is bij wereldbekerwedstrijden op de kortebaan in Singapore met miniem verschil verslagen door Sarah Sjöström.

Haar Zweedse rivale was Kromowidjojo met één honderdste te snel af in de finale van de 50 meter vrij. 'Kromo' moest met een tijd van 23,46 haar Zweedse rivale Sarah Sjöström voor zich dulden, die won in 23,21.

Het brons was voor Tayla Lovemore uit Zuid-Afrika.



Vorige week in Tokio bleef Sjöström Kromowidjojo ook voor op de 50 meter vrij. Maar de Nederlandse versloeg de Zweedse in Japan wel op de 100 meter vrije slag.

