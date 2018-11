Geen WK-grasbaanrace meer in Eenrum

Grasbaanracen in Eenrum (Foto: Astrid Mellema/RTV Noord)

In Eenrum wordt in 2019 geen wedstrijd om het wereldkampioenschap grasbaanracen verreden. De kosten van het evenement zijn het grootste struikelblok voor de MC Eenrum.

De internationale bond FIM stelt onder meer als voorwaarde dat er drie hoogwerkers ingehuurd moeten worden. Dit om een livestream mogelijk te maken.

'We zijn er wel zat van'

'Als de FIM niet wil meebetalen, is het niet te doen voor ons. We zijn er eigenlijk ook wel zat van. Wij moeten dit en dat, zonder dat de bond over de brug komt', zegt Johannes Schollema van de MC Eenrum.

De FIM wilde ook dat Eenrum de WK-wedstrijd op zaterdagavond zou gaan organiseren. Ook dat viel verkeerd bij het bestuur.

Mogelijk EK-finale zijspannen

MC Eenrum heeft wel een aanvraag ingediend om de finale van het Europees kampioenschap voor zijspannen te organiseren. Binnenkort valt daarover een beslissing.

Er is nu nog maar één WK-wedstrijd in Nederland. Speedcentre Roden mag die organiseren. De races zijn mede toegewezen omdat de Drentse club haar vijftigjarig jubileum viert. De overige vier WK-langebaanwedstrijden zijn in Duitsland en Frankrijk.

