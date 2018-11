Winsumer VVD-raadslid niet eens met standpunt eigen lijsttrekker

Het nog te bouwen multifunctionele gebouw De Tirrel schrappen? Daar komt niks van in, vindt het Winsumer VVD-raadslid Harry Jonkman. Het standpunt van zijn partij dat hier een streep door moet, ondersteunt hij niet.

De VVD voert campagne voor de herindelingsverkiezingen voor de toekomstige gemeente Het Hogeland. De partij wil een lagere belasting in de nieuwe gemeente. En schrijft daarom op zijn eigen Facebookpagina:

'Dan kunnen we beter wat prestigieuze maar geldverslindende projecten schrappen.'

'Altijd gestreden voor project'

Dit schoot Jonkman in het verkeerde keelgat: 'We hebben met de VVD in Winsum juist altijd ervoor gestreden dat het project De Tirrel doorgaat. We moeten inzetten op de ontwikkeling van het gebied. Dit gebouw, waarin scholen en een verzorgingshuis, komt helpt daarbij'.

Niet zomaar schrappen

Hij denkt dat de lijsttrekker van zijn partij zich nog niet goed heeft verdiept in het gebied.

'Hij komt niet uit deze omgeving en weet misschien nog niet goed wat er speelt en schrijft misschien daarom dit. Maar we moeten geen afbreuk doen aan goede ontwikkelingen', vertelt Jonkman. Dat zijn partij nu praat over schrappen, vindt hij niet kunnen.

Sneu

'Misschien dat hij op dit punt wat meer coaching van de andere had moeten krijgen. Sneu dat het zo moet', vertelt Jonkman die zichzelf vanwege zijn 72-jarige leeftijd niet meer verkiesbaar heeft gesteld.

Kritische blik

VVD-Lijsttrekker Stefan van Keijzerswaard stelt dat het niet allemaal zo zwart-wit is:

'We vinden gewoon dat er kritisch naar grote toekomstige projecten gekeken moet worden. Dit punt was misschien een wat ongelukkige formulering. We maken ons gewoon zorgen over de begroting van Het Hogeland'.

De lijsttrekker vindt het jammer dat zijn partijgenoot niet voor uitleg contact met hem heeft opgenomen. 'Jammer dat hij dit via de media doet' zegt Van Keijzerswaard.

Mening niet veranderd

Jonkman vindt het niet kunnen dat zijn partij in de openbaarheid roept dat het prestigieus project De Tirrel niet door moet gaat. 'Ik ben hier niet blij mee. Het is net alsof ik mijn mening veranderd heb over de Tirrel. Maar dat is niet zo.'

