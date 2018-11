Veendammer kapster op de koffie bij Rutte in Torentje

Een niet-alledaagse situatie voor kapster Jeannette Koops uit Veendam. Vrijdagochtend werd ze door minister-president Mark Rutte ontvangen in zijn Torentje aan de Hofvijver in Den Haag.

Samen met drie andere ondernemers mocht Koops in het kader van de Dag van de Ondernemer de premier bijpraten over alles wat met haar vak te maken heeft, ook over de minder leuke dingen: 'Als kappers gaan we straks meer belasting betalen. We gaan van 6 naar 9 procent volgend jaar. Ik legde hem uit wat voor bijeffecten zo'n beslissing heeft.'

Voorgedragen

De onderneemster is naast haar werkzaamheden als kapster in Veendam, lid van de brancheorganisatie voor kappers. 'Door hen werd ik voorgedragen. Een hele eer.'

In gesprek

Koops kwam vrijdagochtend rond kwart voor acht in Den Haag aan. Ruim anderhalf uur later liep ze het Torentje uit. 'In het begin stelden we onszelf voor. Ik vertelde bijvoorbeeld dat ik uit de provincie Groningen kom. Dan praat je natuurlijk ook over de aardbevingsproblematiek, maar het ging voornamelijk over ondernemerschap.'

Fijne man

De Veendammer is erg onder de indruk van de ontmoeting met de minister-president. 'Het is echt een hele fijne man. Ook had hij zich van tevoren erg goed ingelezen.'