Julian Bushoff verkoopt even geen groente en fruit, maar voert volop campagne

Hij is 21 jaar en was al actief in de jongerenbeweging van de PvdA. Dat hij op de derde plek van de kandidatenlijst zou komen, had hij niet verwacht maar vereerd is hij wel. Julian Bushoff hoopt in 2019 te debuteren in de gemeenteraad van Groningen.

Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen te kiezen. In het kader van de herindelingsverkiezingen gaan verslaggever Peter Steinfort en Robert Pastoor op bezoek bij kandidaat raadsleden van de dertien partijen die meedoen.



Bushoff studeert en werkt normaal gesproken op de Vismarkt in Stad bij een biologische groente- en fruitkraam. Dat laatste doet hij nu al een aantal weken niet; hij heeft zich vol op de verkiezingen gestort. Campagnevoeren is het enige dat hij op dit moment doet.

'Ik hoop natuurlijk voor mijzelf dat ik in de raad komt. Stel dat het niet lukt, dan zou het een enorme ramp zijn voor de partij.' Daarmee bedoelt hij niet te zeggen dat zijn absentie grote gevolgen zou hebben, maar dat de partij dan flink in zetelaantal is geslonken. Momenteel heeft de PvdA zes zetels.



Stad voor iedereen

Bushoff heeft idealen: hij wil dat Groningen een stad is voor iedereen. Arm en rijk, oud en jong. Volgens Bushoff geven de marktdagen op de Vismarkt een prachtig beeld van Groningen. Daar lopen alle lagen van de bevolking door elkaar.

'Het is een voorbeeld voor heel Groningen, het is echt een plek voor iedereen. Dat moet Groningen ook zijn. Een plek voor iedereen.'

Die plek is het op dit moment ook, vindt hij. Maar er moet niet gedacht worden dat dat een vanzelfsprekendheid is. 'We moeten ervoor zorgen dat het zo blijft. Daar gaat 21 november echt over. Daar ligt de vraag voor: wat gaan we met Groningen doen?'

Als een volleerd politicus beantwoordt hij zijn eigen vraag. 'Als het aan mij ligt, zeggen we: we gaan de kant op met Groningen dat er voor iedereen in deze prachtige gemeente een plekje blijft en is.'

