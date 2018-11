Winkeliers Ter Apel 'in tranen' door beloning met speldje

Winkeliers in het centrum van Ter Apel hebben vrijdagmiddag gezamenlijk een speldje gekregen van MKB Nederland. 'Het voelt als een blijk van waardering, een hart onder de riem.'

De winkeliers zijn genomineerd door een inwoner van Ter Apel.

'Ik woon sinds april in dit dorp, en zie hoe jullie dagelijks worden geteisterd door een groep asielzoekers die het niet zo nauw neemt met onze waarden en normen', schrijft de inwoner, die anoniem wil blijven.

Tot tranen toe

Volgens Harry Stuulen, de voorzitter van de ondernemersvereniging, was een aantal winkeliers tot tranen toe geroerd. 'Het doet wel wat', zegt hij.

'Momenteel zijn we heel veel bezig met het negatieve verhaal van de werkzaamheden. Maar met dit compliment zijn we heel erg blij. Het geeft ons een hart onder de riem.'

Actieweek

Het positieve geluid was er mogelijk niet geweest zonder het negatieve geluid waar Stuulen aan refereert. Ook deze week is dat geluid actueel, omdat de gemeente samen met de politie en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) een actieweek houdt, en meer zichtbaar is in bijvoorbeeld het centrum van Ter Apel.

Stuulen is ervan overtuigd dat de extra agenten hun effect hebben. 'Er zijn minder winkeldiefstallen. Al moet het voor een deel nog blijken: immers zijn de zaterdag en zondag hoogtijdagen als het gaat om winkeldiefstal.'

Proef

De politie heeft volgens Stuulen toegezegd na de actieweek 'het net op te halen', en te kijken wat de resultaten zijn. 'Belangrijk is natuurlijk wel wat daar mee wordt gedaan', zegt Stuulen.

'Maandag zijn er weer nieuwe asielzoekers, en daar heeft deze week geen effect op', denkt de supermarkteigenaar. 'Bovendien zeggen we dat er vooral wat aan de instroom van veiligelanders moet worden gedaan. Daarbij is staatssecretaris Harbers nu aan zet.'

Die zet afwachtende, genieten de winkeliers van het speldje. Dat gaat, volgens Stuulen, 'zeker lukken.'

