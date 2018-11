Deel dit artikel:













Schuurtje brandt uit in Westerlee (Foto: Huisman Media)

In Westerlee is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een schuurtje aan het Middenpad. De vlammen sloegen uit het dak.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij de brand kwam veel rook vrij. De rookpluim was van een afstandje zichtbaar.