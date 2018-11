Den Oudsten vreest verstoring Sinterklaasfeest door voetbalsupporters

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen roept voetbalsupporters op de demonstratie tegen Zwarte Piet zaterdag niet te verstoren. Hij zegt aanwijzingen te hebben dat 'supporters van de harde kern' dat van plan zijn.

'Tegen hen wil ik zeggen: doe dat niet!', aldus de burgemeester.



Laat het kinderfeest ongehinderd doorgaan Peter den Oudsten - Burgemeester

'Groningen is een tolerante stad. Een stad waar je je mening mag geven en waar we dat van elkaar respecteren. Het recht op demonstreren is een grondrecht, daar hechten we zeer aan. Daarom wil ik beide partijen nogmaals oproepen om het kinderfeest ongehinderd door te laten gaan.'

De gemeente benadrukt dat het gaat om voetbalsupporters in het algemeen en niet specifiek om aanhangers van FC Groningen.

Twee demonstraties

Voor- en tegenstanders van de traditionele Zwarte Piet mogen zaterdag protesteren bij de intocht van Sinterklaas in Stad. Tegenstanders staan aan het Emmaplein, voorstanders staan tussen de Herestraat, het Zuiderdiep en de Oosterstraat.

Nijmegen

Ook in Nijmegen was een dreiging van voetbalsupporters om de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet te verhinderen. De anti-Zwarte Pietactivisten besloten om van hun demonstratie af te zien 'vanwege het grote aantal bedreigingen en het feit dat de burgemeester van Nijmegen weigert een zichtbare locatie toe te wijzen.'

