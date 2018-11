Deel dit artikel:













Broer van topcrimineel in de boeien geslagen in Stad (Foto: Archief RTV Noord)

De politie heeft eind oktober in zijn huis in de stad Groningen Zaki Razzouki (39) gearresteerd. Hij is een broer van de internationaal gezochte beroepscrimineel Saïd Razzouki.

Zaki Razzouki is opgepakt voor het bezit van een pistool en een revolver, een paar gram heroïne en betrokkenheid bij diefstal met braak, meldt Het Parool. Liquidaties Hij is inmiddels voor negentig dagen in voorarrest genomen door de rechtbank. Razzouki is de zoveelste crimineel uit de entourage van de internationaal gezochte Ridouan Taghi (40) en Saïd Razzouki (46) die wordt opgepakt. Taghi en Razzouki worden door de opsporingsdiensten gekoppeld aan zeker twintig liquidaties in de regio Utrecht en Amsterdam.