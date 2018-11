Omwonenden bedrijventerrein bang voor extra geluidsoverlast: 'Mijn tuin kan ik niet isoleren'

Het is een klein natuurgebied, de tuin van Joop van Velzen en zijn vrouw in Mussel. Tussen de weilanden, de natuur en het bedrijventerrein Zuidoost-Groningen.

Een bedrijventerrein dat vol zit. Tenminste, als het gaat om de hoeveelheid geluid die het produceert. Er is nog wel fysieke ruimte voor een paar bedrijven. Om de komst van bedrijven mogelijk te maken, wil de gemeente Westerwolde de geluidsnormen opschroeven.

Isolerende maatregelen

Om dat te doen, worden omwonden uit de aangrenzende gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn door de gemeente Westerwolde waarschijnlijk gecompenseerd voor isolerende maatregelen. Maar dat is voor Van Velzen en zijn vrouw niet genoeg.

'Wij hebben binnen al het een en ander verbouwd. Daar is het al geïsoleerd', zegt Van Velzen. De afgelopen veertig jaar is de geluidshinder volgens hem alleen maar toegenomen. 'In het begin was Avebe een klein bedrijfje, waar ik zo binnen kon lopen. Dat is wel veranderd.'

Buiten wonen

'Ik heb al een aantal keren meegemaakt dat ik niet buiten kan zijn omdat er alleen maar herrie is. Een enorm hoog piepend geluid van een installatie van de Avebe was dat.'

'Je woont hier niet om de hele dag binnen te zijn', vult zijn vrouw hem aan. 'Dan waren we wel in een flat gaan wonen. Het gaat juist ook om buiten, vooral in de zomer natuurlijk.'

'Geluidshinder terugdringen'

Tegen uitbreiding van het industrieterrein is Van Velzen overigens niet. 'Overal is het de trend om geluidshinder terug te brengen', vindt hij. 'Als je nieuwe bedrijven toelaat, zeg dan dat het kan, mits de geluidshinder niet toeneemt.'

'Eigenlijk moet je zeggen: nieuwe bedrijven mogen geen extra geluidshinder produceren. Of ze moeten zelf maatregelen nemen om te zorgen dat ze niet boven die normen uitkomen. Dat kost natuurlijk geld, maar last hebben van geluidsoverlast, is ook niet houdbaar. Daar word je gewoon ziek van.'

Planschade

De gemeente Westerwolde geeft in een reactie aan zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen. 'Het wonen in de buurt van een industrieterrein als dit brengt altijd geluidshinder met zich mee. Maar we komen niet boven het maximum uit.'

De gemeente geeft aan nog geen meldingen van planschade binnen te hebben gekregen. Daar komen omwonenden mogelijk voor in aanmerking, als bijvoorbeeld hun woning door de hogere geluidshinder minder waard wordt.

